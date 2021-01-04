"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

الرياض في المقدمة بـ"5056".. تليها مكة المكرمة بـ"2544"والقصيم

أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".

وزارة الداخلية

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 03:26 PM

الرياض في المقدمة بـ"5056".. تليها مكة المكرمة بـ"2544"والقصيم

"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".

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وزارة الداخلية

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