"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

الرياض في المقدمة بـ"5056".. تليها مكة المكرمة بـ"2544"والقصيم

أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".