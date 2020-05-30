"مرور حفر الباطن" يضبط شخصاً مارس التفحيط بـ 4 مركبات في العيد

عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. وسيخضع للعقوبات المقرّرة

ضبط مرور "حفر الباطن" بالمنطقة الشرقية، أربع مركبات؛ مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد.

وقال "المرور السعودي": قائد المركبات عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقرّرة في نظام المرور.