"مرور حفر الباطن" يضبط شخصاً مارس التفحيط بـ 4 مركبات في العيد

ضبط مرور "حفر الباطن" بالمنطقة الشرقية، أربع مركبات؛ مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد.
وقال "المرور السعودي": قائد المركبات عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقرّرة في نظام المرور.
عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. وسيخضع للعقوبات المقرّرة
ضبط مرور "حفر الباطن" بالمنطقة الشرقية، أربع مركبات؛ مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد.
وقال "المرور السعودي": قائد المركبات عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقرّرة في نظام المرور.