"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وتضرر عدد من المنازل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.