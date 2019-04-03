"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وتضرر عدد من المنازل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

196

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440 02:05 AM

نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وتضرر عدد من المنازل

"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

18 22,890

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019