"الصحة العالمية": وباء "كورونا" ينتشر بقوة وإجراءات البعض غير كافية

قالت: يجب تكثيف الفحوص الطبية للحالات المشتبه بإصابتها

قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إنها رصدت انتشاراً كبيراً لفيروس "كورونا"، والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس "كورونا"، ويجب على الدول تكثيف الفحوص الطبية للحالات المشتبه بإصابتها.

ودعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار "كورونا"، وعزل الإصابات الخفيفة بـ"كورونا" لوقف انتشار الفيروس، وإلى مزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل.

وبينت أن وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، وأن الدول الضعيفة صحياً ستعاني من انتشار وباء "كورونا".