"صحة حائل" تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات

تلقّت 36 بلاغًا لتسمُّم كيميائي.. وبلاغًا واحدًا لتسمُّم غذائي

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل -ممثلةً في إدارة الصحة العامة خلال شهر ديسمبر من هذا العام 2021م- أكثر من ثلاثة آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات.

وأوضحت "الصحة" أن الجولات شملت 3388 جولة لرصد المخالفات، و56 جولة لمكافحة العدوى، و31 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و20 جولة للحماية من الإشعاع، و9 جولات لصحة البيئة، و6 أمراض معدية، و7 جولات للصحة المدرسية، و5 جولات على المنافذ، و12 جولة لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 36 بلاغا لتسمُّم كيميائي، وبلاغًا واحدًا لتسمُّم غذائي.

يُذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.