جمعية الجودة بعنيزة تُطلق مبادرة لتوصيل الدواء للمحتاجين وكبار السن

تستقبل طلب المريض وتسجل احتياجاته ثم تقوم بإيصال الدواء لمنزله

أطلقت جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية المجتمعية بعنيزة بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى مبادرة بعنوان "دواك يوصلك" والتي تهدف لإيصال الأدوية لجميع المرضى ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتفصيلاً، أوضحت رئيس مجلس الإدارة ريم بنت إبراهيم الحسين أن الجمعية تهدف لإطلاق مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتعزز من رؤية المملكة ٢٠٣٠م إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص وتقديمها وفق دراسة منظمة".

وأضافت: اتفقنا بالتعاون مع إحدى الصيدليات على إطلاق هذه المبادرة حيث نقوم باستقبال طلب المريض وتسجيل احتياجاته وبياناته ثم إيصال الدواء لمنزله دون حاجته لعناء الحضور للصيدلية ووجدنا بعد توفيق الله تفاعلاً مجتمعياً كبيراً مع المبادرة حيث طلب المشاركة والدعم.