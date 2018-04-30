أمانة عسير و "الصميلي" ينفذان إحدى أطول الجداريات الفنية في العالم

تحت اسم "أحلى من الخيال و أبهى"

شرعت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الصيانة والتشغيل، بالتعاون مع الفنان التشكيلي إسماعيل الصميلي، في تنفيذ إحدى أطول الجداريات الفنية في العالم.

وتتضمن الجدارية، تراث المنطقة بشكل رائع وجذاب، حيث سيتم إدخال العديد من المدارس التشكيلية في تنفيذها، ومن بينها الواقعية والتجريدية والسريالية، وستحمل اللوحة اسم جدارية "أحلى من الخيال وأبهى".

وأوضح مدير عام إدارة الصيانة والتشغيل بأمانة عسير، م. عبدالكريم أبو خرشه، أن الأمانة حرصت على توفير العناصر كافة، اللازمة لتقديم تجربة فنية وإبداعية فريدة تمثل إضافة حقيقية لأجندة مدينة أبها الإبداعية خصوصًا ومنطقة عسير بشكل عام.

وقال إن هذه المبادرة تهدف لتعزيز حملة معالجة التشوه البصري بين أفراد المجتمع، وخلق بيئة بصرية جمالية لواجهات وطرقات مدينة أبها .

وأشار إلى أن الجدارية التي ستقام على طريق سرد بن عبدالله الأزدي، بحي المشهد، وعلى طول يزيد على 400 متر، ومساحة إجمالية تفوق 2000 م2، و ستتحول بعد اكتمالها إلى معلم ثقافي بالمنطقة، لتحاكي المظاهر الحضارية بالمنطقة، وستعكس تراث المنطقة بشكل رائع وجذاب من خلال ملامح تقدمها وازدهارها الممزوجة بأصالتها وتراثها العريق، مؤكدًا بأن الجدارية ستكون معرضًا مفتوحا طوال العام.

وأشاد "أبو خرشة" بالجهود الكبيرة التي بذلها الفنان التشكيلي إسماعيل الصميلي، معربًا في الوقت ذاته عن شكره لأمين منطقة عسير، م . عبدالله المصلح؛ لدعمه هذه الفكرة منذ بدايتها ومتابعته المستمرة لمراحل العمل وحرصه على تنفيذ جدارية " أحلى من الخيال و أبهى " .

من جانبه أشار الفنان التشكيلي إسماعيل الصميلي، إلى أن هذه المبادرة لاقت دعمًا كبيرًا من أمين أمانة عسير، م . عبدالله المصلح، الذي لم يتوان بدعم المبادرة بشكل فوري منذ بدايتها، موضحًا أن الجدارية جاءت فكرتها لإظهار الأعمال الفنية والابداعية بمنطقة عسير، وترجمتها في الجدارية .

وقال "الصميلي" إنه عقد العديد من جلسات العمل لاختيار الموضوعات والأفكار التي سيتم تضمينها في هذا العمل وترجمتها في جدارية هي إحدى أطول جداريات العالم، والتي ستكون على أحد أبرز شوارع مدينة أبها وأكثرها حيوية بحي المشهد.

وأشار إلى أنه تم اختيار الألوان والعناصر التي ستكون في هذه الجدارية ، من وحي الطبيعة العسيرية، وفن القط العسيري في رموز هذه اللوحة بطريقة تجريدية، والموروث العسيري التي اشتهرت بها المنطقة.

وأشار إلى أنه تم الحرص على العناصر الفنية المهمة ومن بينها التوازن التشكيلي على امتداد هذا الجدار مما سيسهل مهمة التعرف على اللوحة وإيصالها بطريقة سلسلة إلى السواح من خارج المملكة .

يذكر أن أمانة عسير تسعى للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بجدارية " أحلى من الخيال وأبهى"، لاسيما وأن الرقم السابق من "بيونس آيرس" بالأرجنتين والجدارية الموجودة هناك كانت على بنايات متفرقة لعدد من الفنانين في أحد الأحياء الشعبية، حيث من المقرر أن تتتهي الجدارية في غضون شهرين وفق عوامل الطقس والتغيرات المناخية .