أمير حائل ونائبه ومسؤولون بالمنطقة: رؤية 2030 دفعت روح الشباب في مفاصل الدولة

هنأوا خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم

هنأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

وأكد أمير منطقة حائل أن أبناء الوطن في كل جزء من ترابه الطاهر يبادلون القيادة حباً بحب ووفاءً بوفاء، معرباً عن اعتزازه بما تحقق للوطن من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه من قفزات تنموية نوعية داخليا، وتعزيز مكانة المملكة دولياً.

وأشار إلى ترؤس المملكة لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، ليكون 2020 عاماً تتبوأ فيه المملكة دوراً عالمياً محورياً لخدمة الإنسانية، وبرامج التنمية المستدامة بإذن الله.

واستعرض أمير منطقة حائل عدداً من محطات العمل للقائد الوالد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ أن دفع بروح الشباب في مفاصل العمل الرئيسية ودعم رؤية المملكة 2030 واعتماد أهدافها الشاملة مفتاحاً للتغيير نحو الأفضل.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعد، الوطن وشعبه بهذه القيادة وهذه الرؤية المستنيرة والنظرة الحكيمة والحرص على تعزيز مكانة المملكة عالمياً، والاستفادة من المزايا النسبية لكل موقع في البلاد وكل مجال يعود بالفائدة على اقتصاد الوطن وتنميته.

وفي ختام تصريحه، سأل سموه المولى القدير أن يحفظ ولاة الأمر والوطن وأبنائه، وأن تبقى بلادنا عنواناً كبيراً للخير والنماء.

من جهته، رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: إن "القلوب في هذه البلاد المباركة تشعر بالفرح والسرور والعقول الطموحة تحلق بالفخر والاعتزاز والوطن ينعم بالأمن والأمان، ويشهد برامج تنموية وتطويرية شاملة ورؤية مستقبلية حديثة ومكانة دولية، وثقل عالمي توج بترأس المملكة لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام".

وأكد أن استمرار التلاحم الكبير بين الشعب السعودي وولاة الأمر -حفظهم الله- جاء بفضل من الله ثم بالقيادة الحكيمة لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

ودعا نائب أمير منطقة حائل، المولى القدير بأن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لباس الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن وأبنائه إنه سميع مجيب.

من جانبه، هنأ مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظ القيادة والبلاد ويديم الرخاء والأمن والأمان.

وقال: "نحتفي بقلوب ملؤها المحبة والإخلاص لقائد كرّس حياته لخدمة دينه ووطنه وشعبه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتجلت خلال هذه المسيرة أسمى معاني التلاحم الوطني بين الشعب وقيادته".

وأكد "البراهيم" استمرار مسيرة العطاء والنماء لبلادنا ومواطنيها في ظل القيادة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي انعكست بوادرها وأهدافها على الصعيدين الداخلي والخارجي في المملكة، حيث انطلقت ركائزها من التفرد والتميز الذي تحظى به بلادنا بالنسبة إلى مكانتها الدينية والتاريخية وموقعها الجغرافي والحضاري.

ونوّه بما يشهده التعليم الجامعي من دعم واهتمام من القيادة، مؤكداً أن جامعة حائل نالت نصيبها من الدعم والاهتمام مما انعكس على تطور المسيرة الأكاديمية والبحثية، وخدمة المجتمع والبنية التحتية، لافتاً النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الجامعات الجديد سوف يسهم في النهوض بمنظومة العمل الجامعي، ورفع مؤشرات الأداء وربط المخرجات بسوق العمل، بما يدفع إلى التطوير وتحقيق تطلعات القيادة.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العيّاد، إنها ذكرى غالية ومناسبة عزيزة على نفوسنا جميعا؛ لأنها ارتبطت بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وإنها تعبر عن مسيرة واعدة بالخير لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030.

وأضاف: "ذكرى البيعة الخامسة تعدّ حدثاً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية، بما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة وإلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة".

وأشاد رئيس المجلس البلدي بمدينة حائل عايد العديم، بالعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمنجزات التي يفخر بها المواطن بداية من إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، واستمرار المشاريع التنموية الكبرى، وتشكيل هيئة الفساد لتؤكد على متانة وقوة الاقتصاد، وجني ثمار الإصلاحات التي أمر بها ملك الحزم والعزم والإصلاح، سائلاً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا، وأن يمده بالعون والتوفيق وأن يحفظه للوطن ويحفظ به الوطن.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مشعل بن سعود التميمي، باسمه ونيابةً عن كل منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– تحمل كثيراً من الإنجازات الكبيرة والمتعددة التي تحققت خلال الأعوام الماضية على المستوى المحلي والدولي يفخر بها المواطن في هذا الوطن المبارك.

وسلّط "التميمي" الضوء على المشروعات التنموية الشاملة والتطور في شتى المجالات، والتي حظي التدريب التقني والمهني بنصيب منها بنسبٍ مبهجة في العديد من المشاريع والتخصصات والشراكات والمبادرات التي أصبحت عنواناً يميز عهد خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– في ظل ما توافر لبلادنا من تطورات اقتصاديه وحياة كريمة وآمنه للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

بدوره، قال مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة حائل أنور بن علي الغصّاب: "تأتي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وهي ذكرى بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون الذي يشهد ازدهارً كبيراً في جميع المجالات، بفضل الله ثم دعم واهتمام قيادتنا الحكيمة".

أما عضو مجلس منطقة حائل سالم عبدالكريم السبهان، فقال إن "ذكرى البيعة المباركة تمثل مناسبةً وطنية يشعر المواطن فيها بعظيم الفخر وصدق الانتماء لهذا الوطن الغالي، الصرح الشامخ المملكة ليجدد العهد ويؤكد العزم على المضي قدماً في مسيرة النهضة المتواصلة، وبلوغ غايات الرؤية نحو مستقبل زاهر وحياة أكثر تقدماً ونماء".