أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على المنطقة

اطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات

تابع أمير تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ما شهدته مدن ومحافظات تبوك منذ الأمس، من أمطار تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة وعمت أرجاء المنطقة وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

.

واطمأن أمير المنطقة على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع، متمنيًا لأهالي المنطقة أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.