بيئة ثلجية طبيعية تجمع 12 لعبة للكبار والصغار بـ"بوليفارد رياض سيتي"

وسط أجواء تفاعلية وتصاميم هندسية فريدة تجذب أنظار الجمهور

‬افتتحت فعاليات قبة الثلج، أمس، التي تُعد من العناصر الترفيهية لمنطقة "أفالانش" في "بوليفارد رياض سيتي"، وهي عالم جليدي على شكل قبة ثلجية تقدم فعاليات شتوية كالتزلج، وجدار التسلق، وحديقة الثلج، والهوكي.

وتصل مساحة قبة الثلج إلى نحو 2300م2، وتحتوي على نحو 12 لعبة للكبار والأطفال، وتتميز بأن الثلج الذي يتساقط من أعلاها طبيعي وليس صناعيًا، إذ تصل درجة الحرارة فيها إلى خمس درجات تحت الصفر تقريبًا.

وتضم "أفالانش" وهي إحدى مناطق "بوليفارد رياض سيتي" الترفيهية، مجموعة فعاليات فريدة، منها: لعبة الزحليقة العملاقة، التي تعد أكبر زحليقة من نوعها بمسارات تزلج للكبار والصغار، وسط أجواء ثلجية، إضافة إلى وجود سلسلة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أفخر وألذ الأطعمة والمشروبات.

وتعكس فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" عالمية التجربة التي يعيشها زوار موسم الرياض 2021، وسط أجواء تفاعلية وتصاميم هندسية فريدة تجذب أنظار الجمهور، وهو ما يؤكد الاعتماد على أفضل الممارسات الترفيهية الدولية المقدمة للصغار والكبار على حد سواء، ويبرز دور الموسم في ترسيخ مفهوم الصناعة الترفيهية في المملكة.