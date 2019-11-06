شاهد .. كأس دوري أبطال آسيا في "محيط الرعب"

وصل كأس دوري أبطال آسيا إلى الرياض، وذلك قبل المباراة النهائية.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا عبر تويتر، عدة صور للكأس الذي حط الرحال في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" قبل أيام من النهائي الآسيوي.

ويستضيف الهلال نظيره أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، قبل أن يلتقيا إياباً في اليابان يوم 24 نوفمبر.