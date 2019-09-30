صدق أو لا تصدق.. حفلات الزفاف الهندي سوق سياحي بـ50 مليار دولار

تحتل المرتبة الثانية في المناسبات الجماعية بعد الولايات المتحدة

تبلغ قيمة سوق الزفاف الهندي أكثر من 50 مليار دولار في العام؛ فقيمة 13 حفلاً أسطورياً للزفاف لهنود أقيمت في عام 2019 في تركيا فقط تبدأ كلفتها من نصف مليون يورو، وتصل إلى خمسة، وعشرة، وعشرين مليوناً، وأكثر من ذلك في بعض الحالات.

وتحتل الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، كما تحتل المرتبة الثانية في المناسبات الجماعية بعد الولايات المتحدة، وهي الأولى في سياحة حفلات الزفاف.

تستمر حفلات الزفاف الهندية الفخمة عادةً لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، بمشاركة الآلاف من الأشخاص الذين يأتون بشكل عام إلى المنتجع الذي يقام فيه الزفاف على متن طائرات خاصة، تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تنشيط السياحة في أي دولة، وعادة ما يفضّل الهنود دولاً مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة لحفلات الزفاف في الخارج ويقام سنوياً.

وتتكلف ما يقرب من 10 آلاف حفل زفاف خارج الهند 50 مليار دولار، فالميزانيات مرتفعة للغاية، وبعض العائلات تنفق من نصف مليون إلى 5 ملايين يورو و70 مليون يورو وحتى 100 مليون يورو على حفل الزفاف الواحد، لا يوجد حدٌّ للميزانية التي قد ينفقها أثرياء الهند على حفلات زفافهم.

ويُذكر أنه لا توجد شروط للتأشيرات لحفلات الزفاف الهندية في دولٍ مثل تايلاند ودبي، بل إن بعض الدول تمنح ما بين 20 إلى 50 يورو لكل شخص يحضر الحفل؛ لتشجيع حفلات الزفاف الهندية.