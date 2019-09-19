"حقوق الإنسان" رصدنا المتداول عن #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات

قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.
الهيئة أكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية
قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.