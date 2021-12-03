مطالبات بارتداء أقنعة الوجه.. نيويورك تُسجِّل 5 إصابات بـ"أوميكرون"

حاكمة الولاية تؤكد امتلاك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس

سجَّلت ولاية نيويورك الأمريكية خمس إصابات مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.



وطالبت حاكمة الولاية كاثي هوكول اليوم السكان بارتداء أقنعة الوجه، وتجنُّب الهلع، مؤكدة أن الولاية تمتلك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.



وكانت أول إصابة بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد سُجلت لدى وافد من جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء الماضي.