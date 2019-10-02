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المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري

"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.