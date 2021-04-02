أمانة الطائف تضبط مقهى يقدم الجراك والمعسل

مخالفًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كورونا"

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" بالتعاون مع الجهات المختصة، عن مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك باستقبال الزبائن وتقديم الجراك والمعسل لهم عن طريق عمالة المقهى .

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المقهى والذي تم إغلاقه لاتخاذ العقوبات اللازمة .

أمانة محافظة الطائف

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02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 02:17 PM

مخالفًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كورونا"

أمانة الطائف تضبط مقهى يقدم الجراك والمعسل

فهد العتيبي

الطائف

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كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" بالتعاون مع الجهات المختصة، عن مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك باستقبال الزبائن وتقديم الجراك والمعسل لهم عن طريق عمالة المقهى .

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المقهى والذي تم إغلاقه لاتخاذ العقوبات اللازمة .

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أمانة محافظة الطائف

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