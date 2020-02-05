خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء أثيوبيا

تتعلّق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– رسالةً خطيةً إلى لرئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.