"الأرصاد" تنبِّه القصيم والشمالية: رؤية غير جيدة بسبب الرطوبة

تشمل الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.. حتى السابعة من صباح السبت

أصدر الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة القصيم والحدود الشمالية.

ووصفت "الأرصاد" الحالة في منطقة القصيم بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. وتشمل الحالة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بالمنطقة، وتبدأ الساعة الـ20.25 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح السبت.

وحول الحالة في منطقة الحدود الشمالية ذكر تنبيه الإنذار المبكر أن المنطقة تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة والطريق الواصل إلى رفحاء، وتبدأ الساعة الـ20.25 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح السبت.