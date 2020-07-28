منتجع الصحراء.. قصر السراب يعلن فتح أبوابه مع باقة من أرقى الخدمات

فضلًا عن تبني مجموعة جديدة من إجراءات الصحة والسلامة.. تعقيم وتباعد

أعلن اليوم «قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا» عن تحديثات موسعة غاية في الرفاهية لمرافق المنتجع؛ فضلًا عن تبني مجموعة جديدة من إجراءات الصحة والسلامة التي تضمن إقامة لا تُنسى في أجواء تبعث على السكينة وراحة البال. ومن المقرر أن يفتح القصر الأسطوري أبوابه من جديد في 15 أغسطس، في صورة أكثر فخامة ورفاهية من أي وقت مضى، مع تعزيز وسائل الرفاهية والسلامة والعروض العائلية.



راحة البال

التزامًا بأعلى معايير التشغيل "الاعتيادية الجديدة" للسفر والسياحة، اعتمد «قصر السراب» نهجًا شاملًا لتطبيق إجراءات النظافة والسلامة، ومن بينها محطات التعقيم والتباعد والفحوصات الصحية لأعضاء الفريق. وفي هذا الصدد، عينت «أنانتارا» مسؤولًا عن النزلاء يتولى الإشراف على البرنامج؛ مما جعل المنتجع ينال شهادة Go Safe من دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.



العائلات

أثرى المنتجع عروضه الخاصة بالأطفال من خلال توفير مرافق وأنشطة تمنحهم متعة لا تقاوم. ويشمل ذلك التحسينات التي تمت في نادي الأطفال، وتخصيص منطقة ألعاب للأطفال في المسبح، وقوائم طعام بخيارات مغذية ولذيذة من الأطعمة، مع أنشطة وتجارب مجانية مصممة لإبقاء المسافرين الصغار منشغلين طوال فترة إقامتهم.



المسبح

للتنعم بأيام من الرفاهية المفعمة بالمتعة والاسترخاء تحت أشعة الشمس، شهدت منطقة المسابح تجديدًات؛ بهدف توفير عدة مناطق للنزلاء من جميع الأعمار. وتشمل التحديثات منطقة ألعاب المياه للأطفال "سبلاش باد"، وكراسي الاسترخاء الفاخرة والأرجوحة في الماء، وأكواخ جديدة توفر المزيد من الخصوصية للنزلاء، كما يمتد المسبح بطول 50 مترًا محاطًا بالديكورات الأخاذة على جانبيه، وغيرها المزيد. ومن أبرز التحديثات بار المسبح بتصميمه الأنيق الذي يمنح النزلاء الفرصة للاستمتاع بوقت رائع أثناء تناول الطعام مع قائمة تضم مجموعة من مشروبات الموهيتو المستوحاة من أجواء الصحراء والبيتزا المميزة بمفهوم "فارم تو فورك" بمكونات قادمة للتو من مزارع خاصة بالمنتجع. وتتوفر خدمة جديدة للنزلاء ألا وهي "مرشد أسلوب الحياة" في المنتجع الذي يقدم لهم نصائح وتوصيات قيمة من الداخل.



الرياضة واللياقة

إضافة إلى مجموعة المرافق الترفيهية الرائعة، شهدت أيضًا مرافق اللياقة البدنية تحديثات غاية في التطور. وتضم الصالة الرياضية الآن أجهزة رياضية جديدة من تكنوجيم، منها نظام Zwift الافتراضي للدراجات؛ فضلًا عن توفر مرافق رياضية في الهواء الطلق؛ مثل ملعب الكرة الطائرة بالصحراء، وألعاب جينجا، والشطرنج بحجم ضخم؛ مما يزيد من فرص الاستمتاع بالأنشطة. وملاعب التنس وكرة السلة مفتوحة على مدار 24 ساعة، وهي متاحة بالمجان لجميع النزلاء. وعضوية الجيم متاحة أيضًا للسكان المحليين للتمتع بخدمات مركز اللياقة البدنية والمسبح وغرفة البخار والساونا، وكذلك خصومات إضافية على جميع خدمات المنتجع.



العناية بالصحة

لا تكتمل الإقامة في «قصر السراب» بدون التمتع بتجارب السبا الفاخرة التي تتميز الآن بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلاجات. ويستأنف مركز العناية بالصحة نشاطه بتوفير مساحات الاسترخاء الجديدة للرجال والنساء؛ فضلًا عن مناطق التأمل الداخلية والخارجية والعلاج بالحمامات الرملية.

ومن بين المبادرات الخضراء الجديدة التي تبناها المنتجع، التوجه نحو التخلص التدريجي الكامل من زجاجات المياه البلاستيكية، واستخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة وتسخين المياه، مع التركيز على التحول إلى منتجع يتمتع بمقومات الاستدامة.

يفتح قصر السراب الأسطوري أبوابه من جديد في 15 أغسطس 2020 مع ثلاثة عروض شيقة:

- غرف المفاجآت الصيفية بأسعار تبدأ من 999 درهمًا إماراتيًّا للغرفة الواحدة في الليلة (خصم بنسبة 30٪ على السعر المعتاد) مع وجبة الإفطار لشخصين. انقر هنا

- الفيلا الصيفية بأسعار تبدأ من 1999 درهمًا إماراتيًّا لكل فيلا في الليلة (مع خصم يصل إلى 50٪ على السعر المعتاد)، وسعر خاص للإقامة مع وجبة إفطار لشخصين في فيلا بغرفة واحدة مع مسبح ولأربعة أشخاص في فيلا بغرفتين مع مسبح. انقر هنا

يتوفر العرضان أعلاه للإقامة بدءًا من 15 أغسطس 2020 حتى 31 أكتوبر 2020.



باقة ملاذ الصحراء الملكي لفردين بالغين في فيلا الجناح الملكي المكونة من غرفة ومسبح بأسعار تبدأ من 3.999 درهمًا إماراتيًّا لمدة ليلتين. وتشمل الباقة:

الإقامة في فيلا ملكية مع مسبح خاص

إفطار يومي داخل الفيلا

نشاط واحد لكل نزيل أثناء مدة الإقامة

تدليك للرقبة والكتفين يبعث على الاسترخاء لمدة 15 دقيقة في سبا أنانتارا لكل إقامة

مضيف الفيلا الشخصي



هذا العرض متاح للإقامة بدءًا من 15 أغسطس 2020 حتى 31 يوليو 2021. انقر هنا