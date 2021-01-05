ولي عهد البحرين يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية

وصل -قبل قليل- ولي عهد البحرين سلمان بن حمد؛ إلى مطار العلا؛ للمشاركة في القمة الخليجية.

تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.