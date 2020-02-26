"بن معمر" للشباب: الحجة والاتزان طريق للحوار بين الأديان والثقافات

خلال استضافته بمشروع سلام للتواصل الحضاري

استضاف مشروع سلام للتواصل الحضاري، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.



وتحدّث "بن معمر" عن دور المركز في تعزيز قيم التعايش والتسامح في العالم، وإبراز دور المملكة الحضاري وإسهاماتها العالمية، كما التقى منسوبي البرنامج، واطلع على النماذج التدريبية، والأساليب التي يُدار بها البرنامج لإعداد الشباب والشابات للتواصل العالمي، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقّاها ممثّلو المملكة في الخارج.



وقدّم "بن معمر" جملة من تجاربه وخبراته، وشدّد على ضرورة التسلح بأدوات الإقناع عند الحديث مع الآخر من أصحاب الأديان والثقافات، ومن بينها الاتزان والموضوعية والحجة وفهم ثقافات الآخرين ومعتقداتهم.



وتأتي الزيارة في إطار الدعم للشباب والشابات الذين سيمثلون المملكة في المحافل الدولية لإكسابهم الخبرات اللازمة، ورعايةً لبرنامج تأهيل القيادات الشابة لما حظي به من سمعة كبيرة على المستوى الدولي، عطفاً على ما حققه من نتائج منذ انطلاقته وحتى اليوم.