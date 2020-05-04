مقيم آسيوي ينهي حياته شنقاً بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

ربط حبلاً حول عنقة واستخدم كرسياً وسلماً خشبياً وضعه على حافلة

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في مصرع مقيم من جنسية آسيوية بعد أن قام بإيذاء نفسه، ولقي مصرعه.

وتفصيلاً تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً عن قيام مقيم من جنسية آسيوية بشنق نفسه وذلك باستخدام كرسي ووضع سلماً خشبياً على حافلة لنقل الركاب بحي الهجرة وربط الحبل بعنقه ليلقى مصرعه نتيجة انقطاع الأكسجين.

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية والادلة الجنائية وفرق من الهلال الاحمر وبعد الكشف عليه اتضح وفاته.