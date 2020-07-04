"الحرس الوطني" تنفي حقيقة إعلان وظائف جديدة في القطاع الغربي

دعت لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت وزارة الحرس الوطني عدم صحة منشور تم تداوله عن استقبال وظائف جديدة، مشيرة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصدرها الموثوق.

وقالت الوزارة في حسابها على "تويتر": "لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور. علمًا بأن إعلان الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية".

وجاء في الإعلان المزيف وجود وظائف في القطاع الغربي بالحرس الوطني، وأن التقديم يبدأ في 11/ 11 بمركز التجنيد ببحرة.