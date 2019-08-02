الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائية

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .

‏⁧ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.

من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:

عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.