صباح اليوم.. زلزال شدته 5.7 درجة يضرب جنوبي بيرو

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد؛ وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 00:44 من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، وكان على عمق 185 كيلومترًا، وكان مركزه يبعد حوالى 6 كيلومتر غرب- شمال غرب لامبا.

ولم تَرِد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.

وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ؛ حيث تشهد المنطقة حوالى 90% من النشاط الزلزالي في العالم.