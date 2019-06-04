"سبق" ترصد مشاعر الفرح وجهود رجال الأمن بمصلى العيد بتربة

خطط أمنية وإسعافية واحترازية منظمة شارك بها عدد من القطاعات

رصدت عدسة سبق، صباح اليوم الثلاثاء، لحظات مشاعر الفرح بعيد الفطر المبارك التي شكّل بهاءُ جموعِ المصلين فيها بصلاة العيد، لوحةً جمالية تعكس روح الأخوة بين الجميع.

ولم تغفل عدسة "سبق" عن جهود رجال الأمن في تنظيم الحركة المرورية من قِبَل رجال المرور، مع تمركز عدد من الدوريات في المواقع لرفع مستوى الأمن من قِبَل أفراد شرطة محافظة تربة، كما قامت فِرَق الدفاع المدني بتنفيذ خطط احترازية، وانتشار آليات الدفاع المدني بعدد من المواقع؛ فيما تواجدت الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر مكوّنين جميعهم فريق عمل منظم يقوم بمجهودات جبارة لتوفير الأمن للمصلين، وتسهيل تحركاتهم لأداء صلاة العيد بكل يُسر وسهولة.