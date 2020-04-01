الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم

حتى إشعار آخر.. يشمل المنتخبات الوطنية والودية ودوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل هذا القرار المباريات بين المنتخبات الوطنية، بما فيها الودية، ومباريات دوري أبطال أوروبا.