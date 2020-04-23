وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى

لتنظيم النسخة الأفضل لدورة الألعاب الآسيوية على الإطلاق 2030

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.‬

‫وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.‬

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وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".‬

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وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.‬