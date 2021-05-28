"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله

داخلها 3 من نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق ومفارز الهندسية رفعتها

أعلنت السلطات العراقية أنها اكتشفت، اليوم الجمعة، في جنوب غربي بغداد، منصة إطلاق صواريخ معدة للاستعمال.

ووفق "روسيا اليوم": ذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام"، أن عناصر الشرطة الاتحادية تمكنوا اليوم من "ضبط منصة إطلاق صواريخ في داخلها ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد".

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن مفارز الجهد الهندسي استطاعت رفع المنصة دون أي حادث يذكر.

وأشارت الداخلية العراقية إلى أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة "واصلت جهودها في تدقيق المعلومات الواردة لها، وتمكنت من تزويد قوات الشرطة الاتحادية بمعلومات مكثفة عن وجود هذه المنصة".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات التي برزت في الأيام الأخيرة بين الحكومة العراقية و"الحشد الشعبي" على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في "الحشد" قاسم مصلح.

