حالة أمطار على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

مصحوبة برياح نشطة تتواصل لـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.