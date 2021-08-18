حالة أمطار على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

مصحوبة برياح نشطة تتواصل لـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:28 AM

مصحوبة برياح نشطة تتواصل لـ 9 مساءً

حالة أمطار على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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