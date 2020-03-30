"كورونا" يدفع دولة إلى إغلاق الباب في وجوه مواطنيها على الحدود: لن يدخل أحد

وزير دفاعها: على الموجودين في الخارج البقاء هناك وفق التعليمات الرسمية

منعت السلطات في بوليفيا مواطنيها العالقين على الحدود مع تشيلي من الدخول إلى بلادهم تبعاً لإجراء إغلاق الحدود الذي تتبعه لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأكّد وزير الدفاع البوليفي لويس فرناندو لوبيز؛ لقناة "بات" التلفزيونية: "موقف الحكومة هو أن لا أحد يخرج ولا أحد يدخل".

وأضاف، أنه "على البوليفيين الموجودين في الخارج أن يدركوا أن عليهم البقاء هناك. لن نسيّر رحلات لإجلائهم".

ووفق "الألمانية" قالت مونيكا كويجا؛ أحد العالقين في تشيلي، لصحيفة "لوس تييمبوس"، إنه "مع الأسف لم يقدموا لنا أيّ جواب، علماً بأنه يوجد مرسوم صادر عن سلطات أرورو (جنوب غرب) يسمح لنا بالبقاء في الحجر داخل فنادق، لا يمكن للسلطات البوليفية أن تتخلى عنا هكذا".

في المقابل، سهّلت الحكومة البوليفية ترحيل نحو 1045 أجنبياً عبر رحلات مستأجرة على خلفية تفشي وباء "كوفيد - 19" الذي أدى إلى وفاة شخص في بوليفيا وأصاب 84 شخصاً.