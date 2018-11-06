إصابة 6 طلاب في حادث انقلاب بعسير 3 حالتهم خطيرة

5 فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر تباشر

تسبب حادث مروري وقع اليوم بمركز بحر أبوسكينة جنوب غرب محايل في إصابة 6 طلاب بإصابات مختلفة بينها ثلاث إصابات خطيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة من طراز "نيسان ماكسيما" بعد ظهر اليوم في مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل بعد ملعب الشلال، وتحديداً عند الساعة 13.02 ظهراً، ونتج عن الحادث 6 إصابات متفرقة جميعهم طلاب.

وأضاف "الشهري" أنه خمس فرق إسعافية باشرت الحادث كان زمن الاستجابة 5 دقائق فقط، ونقلت الفرق 3 حالات خطيرة وحالة متوسطة لمستشفى محايل العام، في حين جرى نقل حالتين أخرى عن طريق جهات مشاركة في الحادث.

من جهته، وقف مدير مكتب التعليم ببحر أبوسكينة علي الطاير نيابةً عن مدير "تعليم محايل" منصور بن عبدالله آل شريم على حالة الطلاب الذين يرقدون بمستشفى محايل العام، واطمأن عليهم، والتقى أسرهم، وبحث مع إدارة المستشفى وضع الطلاب الصحي الراهن، وما يمكن أن يقدم لهم من خدمات.