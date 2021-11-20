خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة جديدة يوم الجمعة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و858831، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292145.

ويقول مسؤولون إن من المرجّح أن تكون وفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.