تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم

أضرار تَعَرّض لها النظام الأيام الماضية.. والجهات المعنية تباشر الحالة

تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.

أجهزة الرصد الآلي للسرعة التخريب والإتلاف طريق الخواجات

1

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 03:56 PM

أضرار تَعَرّض لها النظام الأيام الماضية.. والجهات المعنية تباشر الحالة

تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

0 1,008

تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أجهزة الرصد الآلي للسرعة التخريب والإتلاف طريق الخواجات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020