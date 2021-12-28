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فيما تَوَقّع "الوطني للأرصاد" هطولات رعدية متوسطة وغزيرة على مناطق عدة

جميلة على ضفاف بحرها.. "غلام" عن "أجواء جدة": تكسوها الغيوم ويبللها المطر

قال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الممثل الدائم للمملكة لدى "WMO"، مستشار الإقليم الآسيوي، أيمن سالم غلام: #جدة_اليوم ستكسوها الغيوم وتبللها قطرات المطر.

وأوضح "غلام"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أجواء جدة اليوم جميلة على ضفاف بحرها الأزرق".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي بريدة وحائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تَوَقع تكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، ولم يستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الطائف).