عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.