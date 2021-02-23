عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى

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23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 01:08 PM

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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