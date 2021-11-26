شاهد .. زوار "نصف ماراثون الخبر الأول" يستمتعون بميادين رماية الحرس الوطني

تضمنت شاشة عرض أبرزت البطولات في عاصفة الحزم وحرب تحرير الكويت

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فيصل بن ربيعان، افتتح محافظ الخبر سليمان الثنيان حفل انطلاق "نصف مارثون الخبر الأول".



وتفصيلاً، شاركت وزارة الحرس الوطني في المارثون ممثلة بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي والتي تعد الشريك الرسمي في الفعاليات .



وتنوعت مشاركات الحرس الوطني بعدد من الفعاليات تضمنت ركن الرماية بالسهام وركن ميدان الرماية الحية والتي أتاحت للزوار تجربة الرماية التي لاقت استحسان الزوار .



وقدم ركن العلاقات العامة بالقطاع الشرقي شاشة عرض تبرز جهود وبطولات أبطال الحرس الوطني في عاصفة الحزم وحرب تحرير الكويت بالإضافة إلى عدد من المقاطع الهادفة والصور التاريخية، إضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بالقطاع الشرقي بركن تعريفي يبرز إنجازات مستشفيات الحرس الوطني إضافة إلى وجود عربة إسعاف مجهزة تعرض لزوار المهرجان.



وتضمن المارثون ركناً خاصاً بالرسم يقدم مرسماً للأطفال، إضافة إلى الرسم المباشر وعرض لوحات للزوار وإمكانية اقتنائها.