"كورونا".. المغرب يسجل 53 إصابة وحالة وفاة جديدة اليوم

إجمالي المصابين 844 شخصاً و50 وفيات و59 تماثلوا للشفاء

سجل المغرب اليوم 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات إلى 844 حالة مؤكدة، ووفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن جهة الدار البيضاء تتصدّر عدد الإصابات بواقع 241، والرباط بـ 148 حالة، ثم مراكش بـ 139 مصاباً، مضيفةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 59 شخصاً، فيما تم استبعاد 3182 حالة أخرى بعد التحليل المخبري.