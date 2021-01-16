وزير الثقافة يبعث برقية عزاء ومواساة لأسرة الشاعر "مستور العصيمي"

بعث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، برقية عزاء ومواساة لأسرة "العصيمي" في وفاة الشاعر مستور العصيمي.

وقال وزير الثقافة في برقيته لأبناء الفقيد: "ببالغ الحزن والأسى علمنا بوفاة والدكم الشاعر مستور العصيمي، عظم الله أجركم، ورحم فقيدك، وخلف عليك بخير، وأعانكم بالصبر والسلوان، إنه سميع مجيب".

وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان

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16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442 10:29 PM

وزير الثقافة يبعث برقية عزاء ومواساة لأسرة الشاعر "مستور العصيمي"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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بعث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، برقية عزاء ومواساة لأسرة "العصيمي" في وفاة الشاعر مستور العصيمي.

وقال وزير الثقافة في برقيته لأبناء الفقيد: "ببالغ الحزن والأسى علمنا بوفاة والدكم الشاعر مستور العصيمي، عظم الله أجركم، ورحم فقيدك، وخلف عليك بخير، وأعانكم بالصبر والسلوان، إنه سميع مجيب".

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