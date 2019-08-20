"موهبة" تفتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2020

متاح للطلاب بالمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية من أصحاب المشاريع العلمية

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) حتى 29 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، دعت مؤسسة "موهبة" الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في أولمبياد "إبداع 2020" من خلال موقع المسابقة mawhiba.sa/ibdaa الذي يتضمن معلومات موسَّعة عن المسابقة وأهدافها.

ويتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2020) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 – 20 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 22 مجالاً، هي: (الطب الحيوي والعلوم الصحية- علم الأحياء الخلوية والجزيئية- علم الأحياء الدقيقة- الكيمياء الحيوية– الكيمياء- علم المواد- الطاقة الكيميائية- الطاقة الفيزيائية- الهندسة البيئية- الهندسة الميكانيكية- علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية- الروبوتات والأجهزة الذكية- الأنظمة المدمجة- نظم البرمجيات- علم الرياضيات- علم الفيزياء والفلك- علوم الأرض والبيئة- علوم النبات- علوم الحيوان- العلوم الاجتماعية والسلوكية - الهندسة الطبية الحيوية - العلوم الطبية الانتقالية).

وأشادت "موهبة" بالشراكة الناجحة والمثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم، وتطوير مشاريعهم العلمية.

يُذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيم المشاريع العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.