"الأخضر" يصل إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

"التمبكتي" ضمن البعثة لإكمال برنامج الإعداد والتأهيل

وصلت بعثة المنتخب السعودي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وكان ضمن البعثة اللاعب "حسان التمبكتي" لإكمال برنامج الإعداد والتأهيل المعد له مسبقًا، فيما سيلتحق ثنائي نادي الهلال "عبدالله الحمدان، محمد القحطاني" بالمعسكر بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيجري "الأخضر" غدًا حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحةً أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.