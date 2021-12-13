طلاب "تعليم تبوك" يؤدون صلاة الاستسقاء في مدارسهم

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أدى طلاب مدارس التعليم العام في منطقة تبوك، صباح اليوم الاثنين، صلاة الاستسقاء في مدارسهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء عند حاجة البلاد والعباد إلى نزول المطر.

وأتاحت بعض مدارس المنطقة، الفرصةَ للطلاب المتميزين بإمامة زملائهم، والخطبة في صلاة الاستسقاء اليوم.

ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، بمشاركة المشرفين التربويين وقادة المدارس والإداريين والمعلمين مع أبنائهم الطلاب في صلاة الاستسقاء؛ سائلًا الله أن يستجيب الدعاء وينزل الغيث، وأن تشملنا رحمة رب العالمين.