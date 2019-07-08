للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات .. "العمل" تدشّن "تمام الحج"

يعمل على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعدادها لأداء أعمالها خلال موسم الحج، بتدشين برنامج "تمام الحج"، بالتشارك مع جهات حكومية عدة، وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية، والتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استُقدمت من أجلها.

ويعمل برنامج "تمام الحج" على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة (البرية والبحرية والجوية)، وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويهدف البرنامج إلى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، إضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى نهاية مهامهم.