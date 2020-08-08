مصرع مقيم يمني تحت جنزير "بلدوزر" بـ"يبس غامد الزناد"

فتح التحقيقات حول الوفاة وهل هي جنائية أم عرضية؟

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول مصرع مقيم يمني لقي حتفه تحت "جنزير" آلية ثقيلة تعمل في فتح طريق بتهامة الباحة اليوم.

وعلمت "سبق" أن مقيمًا يمنيًا لقي حتفه عصر اليوم تحت "جنزير" آليته الثقيلة المجنزرة التي يعمل عليها من نوع "دركتر بلدوزر" على طريق الكشاد بمركز يبس في محافظة غامد الزناد.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول وفاة المقيم وهل هي جنائية أم عرضية؟