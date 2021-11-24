بعد ساعات من تسلُّمها المنصب.. استقالة أول رئيسة وزراء للسويد

فشلت في تمرير مشروع الميزانية

قدَّمت ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد المنتخبة، استقالتها اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قِبل البرلمان؛ وذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية، وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي.



وقالت "أندرسون" من الحزب الاجتماعي الديمقراطي للصحفيين: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها، ولا أريد أن أرأس حكومة مطعونًا في شرعيتها"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأعربت عن أملها بأن تُنتخب مجددًا في وقت لاحق.



وانتُخبت "أندرسون" في وقت سابق بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا، وامتناع 57 نائبًا عن التصويت. وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.