الكويت.. والد الخادمة الفلبينية يرفض "الدية" والإعدام ينتظر القاتل وزوجته

المتهمان بالجريمة أُدِينا بالقتل العمد مع سبق الإصرار وأحيلا لمحكمة الجنايات

قال والد الخادمة الفلبينية التي "توفيت" في الكويت "جانلين فيلافيندي": إنه رفض عرضًا بمبلغ 352 ألف دينار للتنازل عن القضية.

وأبلغ أبيلاردو فيلافيندي صحيفة "inquirer"، أنه تلقى هذا العرض قبل أيام، مقابل أن "تكفّ أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين"، وأنه رد بالرفض.

ونقل عن والد الخادمة الفلبينية التي قُتلت في الكويت قوله للصحيفة: "لا نحتاج إلى المال؛ بل نحتاج إلى العدالة".

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية؛ فإن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، كان قد صرّح قبل أيام قائلًا: "إن بلاده سترفض أي دية"؛ بل وجنح إلى القول إن بلاده "تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية".

وردّت الكويت على هذه التصريحات؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن "ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يُعد تهديدًا؛ خاصة أنه صادر عن وزير الخارجية"؛ مشددًا على أن "هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق".

وفي السياق ذاته، نقلت "القبس" عن مصدر مطلع، أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أحال أمس الأول "مواطنًا وزوجته المتهميْن بقتل الفلبينية إلى السجن المركزي، مع إصدار قرار بحبسهما لمدة 21 يومًا، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لهما".

وأوضح المصدر المطلع للصحيفة الكويتية أن "النائب العام قرر أيضًا إحالتهما إلى محكمة الجنايات، مع مطالبة النيابة بتطبيق أشد العقوبات بحقهما والتي تصل إلى الإعدام شنقًا جزاء ما اقترفاه من جريمة قتل خادمتهما".

وشدد على أن "النيابة العامة لا تألو جهدًا في تطبيق القانون وحفظ هيبته، وأنها جمعت الأدلة في هذه القضية، وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم وزوجته قد ارتكبا الجريمة متعمديْن؛ وبالتالي أسندت لهما تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد".