جمعية الاقتصاد السعودية تطلق هويتها الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030

تهدف لتنمية الفكر في المجال وتشجيع البحث العلمي من خلال دعم الإنتاج البحثي

دشنت جمعية الاقتصاد السعودية هويتها الجديدة بعد 35 عاماً تقريباً منذ تأسيسها؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوهت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، بالدور الفعال لرئيس شرف الجمعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان في دعمه الدائم للجمعية وتكرمه بتخصيص جوائز سخية للبحوث التطبيقية عن الاقتصاد السعودي.

وأشارت اليوسف إلى أن الجمعية تصب اهتمامها منذ تأسيسها بالبحث العلمي؛ حيث تنشر مجلة علمية محكمة منذ أكثر من 25 عاماً وتسعى مع إطلاق هويتها الجديدة إلى الاستمرار في ذلك والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى أن تكون مركزاً بحثياً يرعى الإنتاج العلمي المتخصص على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور سعد بن علي الشهراني أن الهوية الجديدة تواكب رؤية 2030 وتتناغم مع المستهدفات العليا للاقتصاد السعودي مع انطلاقها بإستراتيجية جديدة تسهم في التمكين والتثقيف الاقتصادي ومرجعية استشارية لذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف لمد جسور التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين بالإضافة لدورها في تعزيز وتشجيع الاستشارات الاقتصادية والبحث العلمي، متوقعاً أن يكون للجمعية دور فعال في تنمية المهارات الاقتصادية وتصبح أكثر فعالية على المستوى المحلي والدولي. كما أشار الشهراني إلى التنوع المميز في مجلس إدارة الجمعية الذي يحوي أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة من القطاعين العام والخاص.

وتهدف جمعية الاقتصاد السعودية لتنمية الفكر في مجال الاقتصاد وتشجيع البحث العلمي من خلال دعم الإنتاج البحثي وتقديم المشورة والخدمات التوعوية الأخرى؛ حيث تمتلك سجلاً حافلاً في عقد اللقاءات والمحاضرات العلمية، وتسعى في أن تكون نموذجاً رائداً في التمكين والتثقيف الاقتصادي وتطوير أدائها بخدمة المجتمع حيث قامت مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتوقيعها مذكرة تفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بهدف تحقيق إثراء المعرفة المالية والاقتصادية عبر عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الهوية الجديدة لجمعية الاقتصاد السعودية ركّزت على اللون الأخضر كإشارة للمملكة العربية السعودية وما يشكله هذا اللون من إلهام للتطوير والنمو والتفاؤل والارتقاء، فيما يتضمن الشعار دوائر متداخلة تمثل ارتباط عِلم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، وعلاقة الجمعية بالقطاعات المختلفة.