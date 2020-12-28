وزير الثقافة يعلن عن صدور أول ترخيص لمعهديْن موسيقييْن في المملكة

قال: أدعو جميع المهتمين لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية

أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: أدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي، لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة، ستبدأ عملها بعد 90 يومًا.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 01:34 PM

قال: أدعو جميع المهتمين لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية

وزير الثقافة يعلن عن صدور أول ترخيص لمعهديْن موسيقييْن في المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: أدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي، لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة، ستبدأ عملها بعد 90 يومًا.

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وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

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