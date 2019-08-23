تدشين حافلات النقل المدرسي الذكية بجدة.. ورسالة من "المسعودي" للقادة

لقاء أول جمعه بالمساعدين ومديري مكـاتب وإدارات التعليم في "مستـعدون ٤"

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن أجيال المستقبل أمانة يجب المحافظة على سلامتهم فكرياً وعلمياً وجسدياً، وتجويد ما يقدم لهم من محتوى تعليمي؛ لأنهم سواعد بناء الوطن في المستقبل، وهذا واجب وطني ومهني وتربوي، مشيداً بدور قيادات المدارس في الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأول لـ"المسعودي" بقادة وقائدات المدارس تحت عنوان "مستعدون ٤" بحضور المساعدين بنين وبنات ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، بالإضافة لقادة وقائدات المدارس؛ وذلك بمسرح الإدارة العامة.

واستهلّت جلسات اللقاء بورقة عمل عن كيفية استعداد المدارس والتي شهدت مشاركة كل من المساعد للخدمات المساندة والمساعدة للشؤون التعليمية ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي ومدير إدارة الإعلام التربوي.

فيما شهدت الجلسة الثانية إبراز التطلعات الوزارية المستقبلية من حيث نواتج التعلم والاختبارات الوطنية والدولية؛ حيث قدّم ورقتها كل من مدير ومديرة الإشراف التربوي بتعليم جدة للبنين والبنات.

وتناولت ورقة الجلسة الثالثة الطفولة المبكرة ومشروع مدرستي؛ حيث تناوب على تقديمها كل من مديرتي التخطيط المدرسي والصحة المدرسية، كما شهدت تقديم المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة ورقة بعنوان: "ماذا نريد من قادة الميدان في العام الثالث لمشروع مدرستي".

وفي الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "مدارسنا آمنة" تم من خلالها تسليط الضوء على السلامة المدرسية والسلامة الفكرية والتي قدم ورقتها مدير إدارة الأمن والسلامة ومشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم وسط جدة.

وفي ختام اللقاء، عقد المدير العام لقاء مفتوحاً مع قادة وقائدات المدارس "مستعدون 4" أجاب من خلاله على المداخلات والاستفسارات تلاه تكريم المدارس المتميزة في الانضباط للعام الدراسي 1439هـ.

من جهة ثانية، دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، الحافلات الذكية للنقل المدرسي، والتي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة بحضور القيادات التعليمية وذلك بمبنى الإدارة بحي السلامة، واستمع لشرح عن محتويات الحافلات الذكية ورفع معايير السلامة والتقنيات المتوفرة فيها.