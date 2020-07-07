"ترامب" أبلغ الكونجرس بانسحاب أمريكا رسميًا من "الصحة العالمية"

"مينينديز" اعتبر أن القرار لن يحمي مصالح واشنطن

أفاد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مينينديز" في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".


وأضاف: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 10:41 PM

"مينينديز" اعتبر أن القرار لن يحمي مصالح واشنطن

"ترامب" أبلغ الكونجرس بانسحاب أمريكا رسميًا من "الصحة العالمية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مينينديز" في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".


وأضاف: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

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